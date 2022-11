Création d’un club de boccia, la pétanque pour les invalides

Divisés en deux équipes de trois personnes, les résidents du Château Vert, de DoMiSiLaDoRé et ceux de l’ASBL Entre Nous, doivent essayer de rapprocher le plus possible leurs boules (rouges ou bleues) de la balle blanche qui fait office de cochonnet. Une idée développée dans un premier temps par les éducateurs du Château Vert. Mais ils souhaitaient sortir la discipline sportive de leurs murs. Un pari aujourd’hui réussi puisque le premier entraînement a attiré de nombreux amateurs. "Je ne m’attendais pas à autant de participants ; il faudra peut-être engager un deuxième entraîneur, plaisante l’entraîneuse qui découvert ce sport dans le cadre de son travail. Dix-sept joueurs ont répondu présents, c’est déjà une réussite. J’espère que ça va continuer. L’objectif de ce premier entraînement est que chacun se familiarise avec la boccia. Ensuite, on essaye de repérer les qualités de chacun et de les mettre en avant. L’autre objectif, c’est que tout le monde se sente valorisé." Pratiquer une activité physique n’est pas toujours aisé quand on présente un handicap. Un constat que regrette Perrine Rocher. "Ce n’est pas parce qu’un individu est en situation de handicap que des portes doivent se fermer devant lui. Chaque sport peut être adapté pour être rendu accessible à tous. Le maître mot, c’est l’adaptation."

Avis aux amateurs, le centre sportif de Marchin est ouvert les dimanches de 14 à 16 h pour ceux qui le souhaitent. Dépassant le cadre du sport, la boccia est la preuve que tout est possible. La preuve qu’aucune porte ne reste fermée devant celui qui souhaite s’y engouffrer. Et qu’importe si le seuil de cette porte est franchi en chaise roulante.