Deux nouveaux vignerons en visite à Vyle

Des histoires de famille

Cet événement demeure une occasion pour les vignerons de présenter leurs produits. Sylvia Teste et Matthieu Baillette sont Français et sont là pour la première fois. Ils ont tous les deux une histoire de production familiale. "J’ai commencé en 2010. Aujourd’hui, je suis venue avec mon papa qui était coopérateur. À la base, nous ne faisions pas de vin, on récoltait du raisin qu’on apportait en coopérative. Quand je me suis lancée, on a dû tout mettre en place: créer la cave, trouver une clientèle…", explique Sylvia Teste. Du côté de Matthieu Baillette, il explique: "Notre domaine est familial: ma mère et mon père l’ont créé, ils étaient en cave coopérative. Quand nous sommes arrivés, mon beau-frère, Franck Roger, et moi-même, nous avons décidé de nous lancer dans une cave particulière et de mettre le domaine sous une culture biologique."

AOP et IGP

Le vin de Sylvia Teste est issu de l’IGP Coteaux des Baronnies. "Je suis dans une aire de production à côté des Côtes-du-Rhône mais nous ne sommes pas dans cette appellation. L’avantage en IGP, c’est que c’est très libre au niveau encépagement et orientation technique pour la vigne. Côté goût, j’essaye d’avoir des vins avec de la fraîcheur, car nous sommes en altitude à 400 m et beaucoup de buvabilité." Matthieu Baillette travaille quant à lui au cœur de l’AOP Malepère. "Ce qui définit un peu l’AOP, c’est un terroir océanique mais dans le sud de la France. Donc, nous sommes à côté de Carcassonne. Nous avons plusieurs cépages: Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon…"

Si vous souhaitez déguster de bons vins, vous pouvez encore vous rendre au salon durant ce samedi (de 14 à 22 h) et dimanche (de 12 à 19 h), cela ne vous coûtera que 7€ et vos papilles en seront ravies.