À Marchin, les commémorations permettent de ne pas oublier… à l’exception de la messe (photos & vidéo)

À 12 h, de nombreux Marchinois se sont réunis autour du monument aux morts. Outre les représentants politiques, des élèves de primaire de l’école de la Vallée accompagnaient leurs aînés de l’athénée royal Prince Baudouin pour perpétuer leur devoir de mémoire. L’hymne national belge a retenti avant que l’appel aux morts ne remette dans les esprits le nom de tous ceux qui ont péri pour la Belgique. Adrien Carlozzi a ensuite pris la parole. "Il demeure important de transmettre les souvenirs d’événements qui font partis de notre histoire. Parce que transmettre notre passé aux nouvelles générations, c’est aussi leur partager nos valeurs démocratiques: liberté, égalité et fraternité."

Du côté de l’athénée, Flo, élève de rhéto, se questionne ouvertement. "Quand on vit de telles misères, quelle est la motivation qui pousse les gens à persévérer et à se relever ? Pour moi, la réponse n’est autre que l’amour pour sa famille et l’empathie envers ses voisins. Des valeurs qui se sont perdues et qui redeviennent des nécessités, surtout à l’heure où des milliers de vies ukrainiennes sont mises en danger par l’ambition d’un homme."

Une réflexion à laquelle Bernard Hantz, président de la Récima (Les Résidences citoyennes marchinoises), emboîte le pas. "L’année 2022 confirme plus que jamais que des conflits peuvent frapper à notre porte à chaque instant. Pourtant, nous devons garder espoir dans l’avenir. C’est aussi pour ça que nous sommes présents aujourd’hui et que nous le serons toujours. Nous devons perpétuer le souvenir de ce qui s’est passé, pour que de telles horreurs ne se reproduisent plus."