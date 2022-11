Le salon des vins de Vyle repart de plus belle avec des nouveautés

Après une année de pause forcée et une édition 2021 ponctuée par les masques, restriction de visiteurs et gels hydroalcooliques, le comité organisateur du Royal Club de Foot de Vyle-et-Tharoul renoue avec son traditionnel salon des vins. Le rendez-vous est donné ce vendredi dès 15h et jusqu’à dimanche 19 h à la Salle de l’école, chemin de Tharoul 4. "Cette année, tous les feux sont enfin au vert pour reprendre nos activités, entame Brice Giraudeau, membre de l’organisation. On espère avoir un peu plus de monde quelques années avant le Covid car nous avançons le début de l’événement à 15h au lieu de 17h puisque c’est férié. Comme d’habitude, nous aurons principalement des viticulteurs récoltants qui proviennent de France. Parmi les douze qui seront présents ce week-end, nous en avons seulement un qui vient d’Italie. La nouveauté cette année, c’est que nous accueillerons deux nouvelles viticultrices qui ne sont jamais venues en Belgique. L’une d’entre elles a la particularité d’avoir travaillé sur les deux hémisphères. Une partie en Australie et l’autre en Bourgogne. L’autre nouvelle viticultrice nous vient de Carcassonne."