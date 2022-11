Une version 2.0 du Bistro de Latitude 50 ?

Eh bien, le concept pourrait être amélioré prochainement. "On aura un Bistro 2.0", sourit Éric Lomba. Et pour cause, une demande de subside "Tiers lieux ruraux" (destiné à développer des espaces multifonctionnels) vient d’être introduite auprès de la Région wallonne. Montant espéré: 668 000 €. Ça peut paraître beaucoup, et pourtant, on aura bien besoin de cet argent. En effet, 476 000 € sont d’ores et déjà prévus comme frais de fonctionnement. "On va créer 3,25 équivalents temps plein", explique Olivier Minet, directeur de Latitude 50.

Ces travailleurs auront pour tâche (chacun aura évidemment son rôle) de gérer la gestion et l’animation des lieux, la communication, le bar, la cuisine et la logistique. Et du boulot, ils en auront.

"On proposera de la restauration, poursuit Olivier Minet. On mettra en place un bar à pâtes le jeudi soir. On a aussi l’intention d’organiser des soirées jeux de société. On aimerait aussi créer un Point Ferme (NDLR: qui a pour but de vendre des produits issus du circuit court) . On a envie d’élargir le public qui fréquente le Bistro."

Et quitte à élargir, autant y aller franchement. "On pourrait même installer un mur d’escalade à l’extérieur du cirque en dur."

180 000 € pour le hall de liaison

180 000 € sont également prévus au niveau de l’immobilier. Et pourtant, rien ne changera dans le Bistro. "On aimerait utiliser cet argent pour réaliser l’Agora, qui est le hall qui reliera le cirque en dur et le Bistro. Il servira de lieu d’accueil et d’échange. On y installera aussi des sanitaires et des bureaux."

Le projet coûtera au total deux millions d’euros. "Une demande de subside à hauteur d’1,4 million d’euros a déjà été introduite auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais il faut qu’on trouve la somme restante. C’est pourquoi on aimerait investir ces 180 000 € dans la construction de l’Agora", conclut Olivier Minet.