Un hommage sera rendu aux Juifs à Marchin

S’appuyant sur l’article paru dans le magazine trimestriel, l’opposition écolo a demandé qu’un hommage soit rendu aux Juifs passés par Marchin. "On aimerait que la Commune s’engage à prendre la charge financière de ces commémorations", détaille Loredana Tesoro. Et elle voudrait encore aller plus loin. "Un livre sur l’immigration espagnole a déjà été écrit. Pourquoi ne pourrait-on pas faire pareil ?"

Justine Robert, échevine de la Culture, l’affirme, un projet est bien sur les rails. "On y travaille depuis le mois d’août. La Commune s’est déjà réunie avec le centre culturel pour en discuter. On aimerait mettre quelque chose en place à l’occasion de la Biennale de photographie." En revanche, la forme que prendra cet hommage n’est pas encore établie. "On va peut-être lancer un concours pour une stèle. On envisage plusieurs pistes."

Par contre, pour le livre, c’est moins sûr. "Je ne vais pas demander à la Commune de réaliser un livre si ce n’est pas ce qu’elle a prévu de faire", répond Adrien Carlozzi. Il a d’ailleurs décidé de s’abstenir sur la proposition formulée par le groupe Écolo. "Je trouve que ce point est un peu inutile. On nous demande de nous engager sur ce qu’on est déjà en train de faire."