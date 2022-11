La modification budgétaire fait débat à Marchin

Du côté des recettes, on note une augmentation de 24 000€ au niveau de la dotation du Fonds des Communes. Pour l’IPP, l’augmentation s’élève à 30 000 €. Après modification budgétaire, le boni à l’exercice propre s’élève à 1 116 €. Et avec un bas de laine de près de 1 200 000 €, la Commune s’en sort finalement bien. "On a de quoi faire le gros dos par rapport à la crise, détaille Gaëtane Donjean, échevine des Finances. On espère que ça va finir par s’apaiser au niveau de l’énergie."

Mais ce n’est pas pour autant que la Commune ne nourrit aucune inquiétude. "On constate que les dépenses augmentent plus vite que les recettes, expose, entre autres, le directeur financier, Pierre-Jean Leblanc. Les marchés de travaux ont également subi d’importantes révisions."

Des dépenses qui passent mal

Du côté de l’opposition, plusieurs lignes du budget new-look passent mal. Parmi elles, une dépense de 27 800 €, notamment destinée à l’évacuation des terres résultant des aménagements réalisés aux abords du cirque en dur. Pour Loredana Tesoro (Écolo), conseillère de l’opposition, il y a un problème. "On avait déjà voté un surcoût de 60 000 € en août pour réaliser les aménagements, expose-t-elle. On avait dû aller vite pour être prêt pour l’inauguration. Et à côté de ça, plusieurs bâtiments communaux ont besoin d’interventions rapides. Mais là, visiblement, ça peut attendre."

Réponse du bourgmestre Adrien Carlozzi: "On voulait faire des abords dignes de ce nom pour les gens qui fréquentent le cirque. On savait qu’on allait de toute façon devoir réaliser ces travaux. On a donc fait en sorte que tout soit prêt pour l’inauguration." Et sur le surcoût de 27 800 €: "On n’aurait pas dû oublier d’inscrire l’évacuation des terres dans le marché, mais ça peut arriver."

Loredana Tesero déplore aussi le fait qu’un montant de 50 000 €, initialement destiné à la conception d’un plan de mobilité, a finalement été affecté à la réalisation de divers aménagements routiers. "Ces dépenses seront utiles à très court terme. Mais quelle est la politique de mobilité sur notre territoire ? Ça ressemble un peu à de la gestion à la petite semaine." Là encore, la réponse fuse: "Il reste un an et demi de mandature. Je préfère utiliser cet argent à des fins concrètes, plutôt que me lancer dans un plan de mobilité dont on n’aura peut-être même pas l’ébauche d’ici les élections", conclut Adrien Carlozzi.