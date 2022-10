Quel avenir pour les grandes friches industrielles d’ArcelorMittal ?

Et justement, depuis 2014, des propositions de reconversion, il y en a eu. Un site pour du karting, le futur centre opérationnel de Resa, une entreprise de construction et de pilotage de drones, une usine de production de cannabis thérapeutique et, le dernier en date, l’atelier de décors du Théâtre national. Quels projets pourraient convenir à Marchin dans sa dynamique de redéploiement ? "La Région évidemment est un des interlocuteurs qu’on essaye de placer en première ligne pour dire à Arcelor qu’on souhaite les racheter. Mais il est possible que la société ne se préoccupe pas de la Région Wallonne et préfère revendre au compte-gouttes. On essaye de programmer des visites avec nos ministres pour valoriser et démontrer l’intérêt et le potentiel du site", ajoute Éric Lomba.

Et si Arcelor se dirige vers la revente auprès d’entreprises privées, comment la Commune pourra-t-elle contrôler le devenir de sa vallée et son renouveau économique ? Quel est le poids de Marchin face à des géants industriels ? "L’octroi des permis, répond Adrien Carlozzi. Le moyen de contrôle se fera par ce biais-là. La société acheteuse se mettra naturellement en contact avec la Commune pour savoir si elle pourra y développer son activité." L’avenir est-il prometteur pour ces friches ? La réhabilitation plutôt que la démolition sera-t-elle payante ? Et dans combien de temps ? "Parmi tous les sites d’Arcelor, nous sommes parfois la 5e roue de la charrette. On est parfois oublié car notre site est le plus petit", regrette Éric Lomba qui ne manque pourtant jamais d’une occasion pour parler de Marchin à qui veut l’entendre. "Mais ça devient tout doucement un chancre comme il n’est pas occupé depuis 2014. L’enjeu pour nous est actuel et c’est pourquoi il est important de le rappeler. Sinon dans 30 ou 50 ans, on en sera toujours au même stade car on nous aura oubliés."