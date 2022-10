La reconversion avance pour le site Godin

Au lieu des friches et chancres industriels, le projet de réhabilitation avance tout de même. Doucement mais sûrement. Le site Godin laisse place aujourd’hui à une nouvelle reconversion économique. Une des zones appartient toujours aux Tôleries Delloye-Mathieu en un centre de pesée de véhicules. Une seconde, anciennement occupée par la Compagnie de la Dyle, est propriété de SPAQuE, une troisième détenue par la SPI et enfin la quatrième zone appartient à la Commune. « Le garage Dave est venu s’implanter le premier. On est resté longtemps sans rien d’autre mais aujourd’hui les perspectives se dessinent, confie Éric Lomba, avec son éternel optimisme. La SPI a construit son bâtiment pour des bureaux partagés et la bascule de Delloye-Mathieu a été rachetée pour ériger le projet Prométhée. Donc oui, ça bouge. » En avril 2022, la Région marquait (enfin) son accord au sujet du projet Prométhée après avoir rendu deux avis défavorables. « Nous avions, nous, toujours été favorables à ce dossier car c’est une bonne manière de redéployer la vallée du Hoyoux mais aussi de répondre au besoin de logements et d’étendre l’offre », analyse Adrien Carlozzi.