Douze mois plus tard, le cycliste marchinois nous raconte son aventure dans un superbe livre de 360 pages, généreusement illustrées de 600 photos et 150 cartes ! Outre la beauté stupéfiante des photos, ce livre souvenir est aussi savoureusement émaillé de nombreuses anecdotes croustillantes.

"Au beau milieu de la nuit, je suis réveillé par des bruits tout près de ma tente, écrit Michel Thomé. De toute évidence, il y a du mouvement. Je prends mon courage à deux mains et décide d’aller voir. Je m’habille en vitesse mais assez sommairement puis ouvre rapidement les deux fermetures éclair de la tente, ce qui produit un bruit qui a pour effet d’effrayer un peu mes visiteurs: deux rennes qui passaient par là sans la moindre discrétion. J’en suis quitte pour une petite frayeur…"

Dans son livre, Michel raconte avec émotion les nombreuses rencontres qui ont jalonné son expédition, que ce soit avec des amis venus l’encourager pendant cette épopée et qui ont parfois même parcouru avec lui un petit bout de chemin, mais bien sûr avec de nouveaux visages jusqu’alors inconnus.

Ce livre n’est pas celui d’un homme qui court après la gloire ou la performance coûte que coûte pour se vanter devant des quidams complaisants, mais c’est le livre d’un homme mû par une furieuse envie de vibrer, d’aller au bout de ses rêves. Michel Thomé est un homme passionné. En quête de dépassement de soi, il trouve son adrénaline dans d’extraordinaires aventures qu’il conte à ses amis et notamment à tous les passionnés d’évasion et de cyclisme. Ce voyage un peu dingue était certes sportif, mais surtout humain, libérateur et initiatique.

Ce livre sera disponible dans quelques jours au prix de 39 € auprès de l’auteur ou à la bibliothèque de Marchin (+ 6 € si envoi postal en Belgique ou + 10,80 € si envoi postal à l’étranger).