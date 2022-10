Le Miel gîte, une parenthèse en pleine nature

Et si pour s’évader, il n’y avait qu’à poser ses valises entre le Condroz et la vallée mosane et profiter d’un cadre incroyable ?

Entièrement rénové, le couple a eu à cœur de garder le caractère des maisons typiques de Marchin. Entre les pierres de calcaire typiques et les matériaux en bois, on vient ici comme à la maison avec une envie folle de dépaysement et de délassement, parés à en prendre plein les yeux… "Nous avons voulu travailler avec des artisans de la région pour conserver le caractère rural et l’histoire de Marchin. On a également utilisé beaucoup de matériel de récup", reprend la marchinoise d’adoption. Bien loin du ballet bruyant des bus et des voitures, Michel et Els propose leur logement pour 4 personnes.

Et pourquoi l’avoir appelé le Miel gîte ? "L’ancien propriétaire avait énormément de ruches. Nous en avions gardé une dans le fond de notre jardin mais nous avons dépassé par le nombre d’abeilles qui venaient. Elles sont désormais à Modave où elles vivent leur meilleure vie ! Nous avons aussi choisi ce nom parce que Miel est la combinaison de nos deux prénoms. Mi pour Michel et Els pour Els. " En plus de leur logement, le duo propose également un service petit-déjeuner avec des produits locaux ainsi qu’une série de bonnes adresse pour (re) découvrir au mieux la région.

Infos: www.mielgite.be