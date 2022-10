Un labo de fabrication d’amphétamines démantelé

L’opération a permis de démanteler un laboratoire d’amphétamines localisé sur la commune de Marchin ainsi qu’une petite plantation de cannabis à Houthalen, dans la province du Limbourg.

Durant cette (double) intervention, six personnes ont été interpellées et privées de liberté. Elles sont actuellement entendues et feront ensuite l’objet d’une éventuelle présentation et d’une mise sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction en charge du dossier, Jean-Marc Mottet.

Des voitures, des armes et une grenade

Outre le démantèlement du laboratoire et de la plantation, 3 véhicules, 3 armes à feu (armes longues avec silencieux et une arme de poing) et une grenade ont également été saisis.