Soif Totale, on en veut encore

Il aura fallu de l’audace et du cran aux 16 jeunes artistes de la compagnie Soif Totale pour se lancer. Non seulement parce qu’il s’agissait de la première de leur spectacle, Dive in, devant un public mais aussi parce qu’il s’agissait du lancement de la saison culturelle de Latitude 50 et de l’inauguration de la nouvelle structure. Julian Blum, Élise Martin et Mia Mattenklott font partie de cette bande de 16 jeunes qui se sont rencontrés sur les trapèzes de l’école. Désormais diplômés, les jeunes ont décidé de poursuivre l’aventure cirque ensemble. "C’est un spectacle qu’on a construit pendant nos études et c’est la première fois depuis 1 an et demi qu’on se confrontait à un public, embraye Julian Blum. Maintenant que c’est chose faite, mon corps est vidé !" Il faut dire qu’entre jonglerie, voltige, équilibre, musique, danse ou chant, il n’y a pas une prouesse artistique que la compagnie n’ait pas démontrée durant une heure de représentation. "On a voulu avoir un univers complet. Ce spectacle, c’est ce que nous avons vécu et ce que nous vivons en tant que collectif, explique Élise Martin. C’est quoi être un individu dans un groupe ? Il y a plein de moment de joies, de douceur mais aussi de la solitude et des moments plus durs. C’est un peu tout ça que ça raconte." Un voyage artistique composé par 16 membres issus de 12 pays différents. Un tableau vivant qui vaut le détour et qui donne soif de culture, de cirque, de vie et de show. Alors, que le spectacle continue…