Marchin : « Les Grès du Condroz » condamné à cesser ses activités et à 150 000€ d’amende avec sursis

"C’est une petite société artisanale avec des moyens limités. Des sanctions financières trop lourdes condamneraient l’entreprise", arguait le conseil de la société marchinoise, Les Grès du Condroz, le 15 septembre dernier au moment où le dossier était sur la table du tribunal correctionnel de Huy. Le verdict est tombé et la carrière d’Ereffe écope donc d’une amende sévère de 150 000 € avec un sursis simple de 5 ans pour ne pas avoir respecté le permis d’exploitation délivré en 1937. Pour rappel, le gérant devait se défendre d’avoir occupé une partie de son terrain situé en zone agricole. Cette partie ne pouvait donc dès lors pas être utilisée pour l’extraction de pierres et encore moins pour le traitement de déchets. En plus de cette amende, la société est donc également condamnée à cesser ses activités d’extractions de pierres sur la partie non couverte par le permis et stopper son centre de tri de déchets. Il lui est demandé d’évacuer l’ensemble des déchets présents sur le site dans un délai de 9 mois. Le collège communal ou le fonctionnaire délégué seront chargés de remettre le site en état si la mesure n’est pas respectée.