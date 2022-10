Un parcours Vita créé par les élèves de l’école de la Vallée

Quant aux élèves de 3e et 4e, ils se sont occupés de la réalisation pratique du projet. "On a imaginé les épreuves, expose Célestine Degroote. On a balayé les feuilles aux endroits où on allait installer les activités et on a mis le matériel en place."

De leur imagination sont notamment nées des épreuves de skipping, d’équilibre et de précision.

Deux parcours différents

Créer des épreuves dans les bois, c’est une très bonne idée mais sans fléchage, elles seraient quasiment impossible à trouver. Heureusement, les élèves de 2e année s’en sont chargés. "Ils étaient vraiment motivés par le projet, explique leur institutrice, Amandine Delrée. Ils sont contents d’apporter leur pierre à l’édifice et de voir le résultat final."

Et comme ils ont bien fait ça, ils ont créé deux parcours différents. Le premier, long de 900 mètres, compte quatre activités. Il est possible de le suivre grâce à un fléchage bleu. Le deuxième, lui, est désigné par des flèches rouges. Neuf épreuves sont réparties sur un itinéraire de 1900 mètres.

Un parcours Vita 2.0

Quant aux élèves de 1re année, ils se sont vus confier une mission de la plus haute importance. Ils ont en effet réalisé des vidéos dans lesquelles ils montrent comment faire les exercices. "On peut les visionner en scannant des QR codes sur les affiches", commente Nicolas Valente, coordinateur du centre sportif local de Marchin. C’est d’ailleurs lui qui est à l’origine du parcours. "J’avais envie de mettre en place un projet qui relie l’humain, le sport et la nature, explique-t-il. J’en ai discuté avec le prof de gym (NDLR: Frédéric Bougelet), qui connaît très bien le bois et on a décidé de se lancer."

Un petit mois et puis s’en va

Si vous souhaitez profiter du parcours Vita, ne traînez pas, il ne durera qu’un mois. "À la base, je voulais créer un parcours fixe, poursuit Nicolas Valente. Mais le DNF (Département de la nature et des forêts) n’a donné son accord que pour quatre semaines."

Mais dans le fond, ce n’est peut-être pas plus mal. Car, l’avantage avec un parcours éphémère, c’est qu’on peut en créer un nouveau une fois le premier désinstallé. "On pourrait en relancer un l’année prochaine. On pourrait même faire une tournante entre les différentes écoles de la commune. Elles auraient ainsi toutes l’occasion de prendre part au projet, ce qui permettrait de conscientiser un maximum d’enfants à la pratique du sport et au respect de la nature."

Un parcours naturel à tous points de vue

La nature, parlons-en. Car, outre le fait que le parcours a été aménagé dans le bois de Sandron, l’ensemble des activités ne se font que grâce à des éléments naturels. Par exemple, l’épreuve d’équilibre se fait sur un tronc d’arbre abattu, l’échelle de skipping a été réalisée avec du bois mort, idem pour la cible dans laquelle il faut lancer… des morceaux de bois. "Il y a d’ailleurs un double sens dans le nom que j’ai donné au parcours. Je l’ai appelé “ Vita Nature ” mais on peut aussi lire “ Vis ta nature ”", sourit Nicolas Valente.