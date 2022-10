Place au spectacle: Latitude 50 lance sa saison dans son cirque en dur

La date du 12 octobre sera enfin le début de l’inauguration et le lancement de la saison culturelle de Latitude 50 par la même occasion. "Le cirque va enfin prendre vie, se réjouit Olivier Minet, le directeur. Ce sera intense puisqu’il y aura entre 35 et 40 artistes qui vont être programmés durant le week-end. Le plus gros spectacle sera Soif totale , proposé par une compagnie composée de 16 anciens étudiants qui ont décidé de créer un collectif et qui ont mis en place leur show durant leurs études. Ce sera la toute première représentation de leur tournée."

Le coup de cœur et les moments forts

Depuis sa création en 2003, Latitude 50 a toujours voulu être un cirque au-delà du cirque. Un moteur culturel pour décloisonner les secteurs et rendre à la discipline une image différente du clown et de son nez rouge. C’est dans cette dynamique que la nouvelle programmation a d’ailleurs été pensée avec de nouvelles perspectives qui sont en train de se dessiner. "Cette année, c’est une nouveauté, nous proposerons des temps forts des arts du cirque à Grand-Marchin durant quatre jours, surprend Olivier Minet. Nous avions déjà un temps fort des arts de la rue avec le festival Les unes fois d’un soir à Huy mais, avec l’arrivée du cirque, nous avons souhaité avoir le nôtre. Du 8 au 11 décembre, 11 compagnies se succéderont et proposeront au total 17 spectacles. Ce sera un programme très varié comme on aime à le faire avec des étapes de travail de création en cours, des premières de spectacles tout juste créés et de dernières de spectacles éprouvés. Nouveauté aussi cette année, le cirque nous permet d’avoir des formes plus grandes de spectacles et de proposer plusieurs représentations pour une même pièce."

Un rendez-vous qui s’annonce déjà immanquable pour les amateurs du spectacle vivant. Et nul doute que Latitude 50 réussira son pari d’allier tradition et innovation, les deux principes qui, dans une tension constante, permettent de faire avancer le projet et de faire évoluer les mentalités. Alors, place au cirque, de tous les langages, de tous les vocabulaires et de tous les possibles.

Un coup de cœur du directeur ? "Ouf, c’est difficile ça, sourit-il. Jean-Pierre, lui et moi. C’est une proposition faite pour la rue au départ. L’artiste parle du handicap en racontant sa relation avec son frère handicapé. C’est un moment très fort et très émouvant. Un spectacle très engagé."

Le défi: faire vivre la culture malgré la crise

L’inauguration de la saison et celle du cirque donnent envie de croire que malgré tout ce qui déraille en ce moment, Latitude 50 est sur la bonne voie. Le pôle des arts du cirque et de la rue de Marchin fera face à la crise énergétique grâce à son nouveau bâtiment. "Nous n’avons plus d’inquiétude concernant la crise sanitaire mais c’est vrai qu’il y en a d’autres qui arrivent sur le tapis. Certains lieux culturels parlent tout doucement de fermer certains moments et de ralentir la programmation. Ce ne sera pas notre cas puisque notre nouveau bâtiment est complètement autonome au niveau énergétique, rassure Olivier Minet. C’est une fameuse épine hors du pied et l’inauguration du cirque arrive au bon moment."

Mais le vrai défi sera de continuer de faire vivre le projet et de ne pas voir reléguer, une nouvelle fois, les loisirs culturels à la case des non-essentiels. "Il faudra convaincre le public de continuer à prioriser la culture. Les gens ont d’autres difficultés et il faudra rester attractif. Nous allons rester dans notre dynamique de rendre nos spectacles accessibles avec des tarifs pleins à 15 € et réduits à 10 € pour les moins de 26 ans et les demandeurs d’emploi. Nous proposerons également toujours le repas les soirs de spectacle au Bistro au prix de 10 €. On sait qu’une sortie en famille peut vite coûter cher, donc on essaye de rester le plus bas possible."

Comme bon nombre d’acteurs culturels, Latitude 50 sort de deux années de mise sous silence durant la période Covid. Le pôle des arts du cirque et de la rue espère reprendre son rythme de croisière avec de belles propositions artistiques. La promesse, aussi, que même si c’est compliqué aujourd’hui, ça ira mieux demain.