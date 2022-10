Poussez la chanson au karaoké de Dominique Wenta et découvrez-vous un talent caché

C’est une idée qu’on n’avait pas vu venir. Mais quand il s’agit d’originalité, Dominique Wenta, l’ancienne interprète française de Starmania, sait toujours surprendre. En chanson bien sûr. "Je lance des soirées karaoké, annonce-t-elle simplement, avec l’air enjoué qu’on lui connaît. Cela faisait un moment que j’avais l’envie d’ouvrir les portes à cet amusement mais en gardant un côté professionnel. J’ai donc eu l’opportunité d’avoir un matériel spécialisé et je me suis donc lancée." Mais attention, la Marchinoise revoit le concept à sa sauce évidemment. Il ne s’agit pas "seulement" de feuilleter des heures durant un classeur de partitions à la recherche de LA bonne chanson, celle qu’on maîtrise à fond, qui est le ciment de notre groupe de potes ou encore qu’on a envie de chanter à tue-tête pour s’amuser. La parade est trouvée à Marchin. Vous avez des talents de chanteur mais vous n’avez jamais osé l’avouer ? Vous avez envie de voir de quoi votre voix est faite devant une professeur de chant ? Alors, rendez-vous à Marchin sans tarder. "Il n’y a pas de pression mais l’objectif est bien évidemment de faire sortir son propre talent, reprend Dominique Wenta. C’est aussi dans l’idée de décomplexer ceux qui n’osent pas forcément par peur d’être jugés. J’ai souvent des personnes qui ont envie de chanter mais qui ne passent pas le cap. Chanter permet aussi de nous ouvrir à nos émotions et de les exprimer en jouant sur le registre de notre propre partition intérieure. C’est un concept gratuit et ouvert à tous mais il faut me contacter pour s’inscrire car je limite le nombre de place. Le premier rendez-vous se déroulera le 16 octobre et j’en ferai une fois par mois. Peut-être que j’augmenterai la fréquence en fonction du nombre de participants." Une joyeuse philosophie qui correspond bien à la chanteuse et qui aura de quoi séduire les amateurs de chant, de karaoké et de soirées conviviales. Et puis la joie, aussi, de vivre, de se retrouver, et de chanter. C’est le moment de donner de la voix.