"On n’avait plus rien organisé depuis 2019, rappelle la présidente Laurence Thomas. Notre groupe existe depuis 2014 et une chorale qui ne chante pas, c’est une chorale qui n’existe pas complètement. Nous avons l’habitude de nous produire plusieurs fois sur l’année avec des concerts ou en participant à d’autres festivals. Nous avons enfin pu reprendre toutes nos manifestations. Nous sommes ravis de ces deux journées de festivités. Nous avons fait sold-out le samedi et quasi complet également le dimanche. Le public a répondu présent à notre rendez-vous." Au rythme des prestations, les chorales se sont succédé pour offrir aux spectateurs un show qui valait le détour. La chorale Émotions a ouvert le bal avec Daniel Lambert comme chef de chœur.

Du répertoire pop-rock avec le groupe Anima au Gospel parfaitement maîtrisé par le chœur Neema de Bruxelles en passant par une proposition italienne de la chorale liégeoise I Canta Storia, le public en a pris plein les yeux et plein les oreilles. Avec pour certains une scénarisation digne de pièces de théâtre et des jeux de sons et lumières qui ont rendu l’église de Belle Maison féerique et magique. "Pour cette édition 2022, nous étions au total 6 groupes. Nous choisissons à chaque fois des chorales avec des styles variés pour avoir une programmation éclectique qui puisse convenir à tout le monde et surtout faire voyager, reprend la présidente de la chorale marchinoise. Je pense que c’est un des plus beaux festivals qu’on a fait jusqu’à présent. Parce qu’il y avait une belle préparation en amont sans doute et parce qu’il y avait aussi le plaisir de se retrouver après deux années de pause forcée."