Le projet proposé a mûri pendant plusieurs années. "Ces deux années de collaboration ont permis de mettre en place cette exposition, explique Emmanuel D’Autreppe, animateur des arts plastiques. Jean-Paul Laixhay est un peintre-dessinateur-graveur présent dans le milieu depuis près de 40 ans. Il n’a pas toujours été reconnu à sa juste valeur même s’il a illustré plusieurs ouvrages et souvent exposé. Cette carte blanche qui lui est consacrée est ainsi l’occasion de célébrer un auteur qui partage des thématiques chères à Oyou: l’amour des paysages et de la nature. On pourra également y découvrir des artistes passés par ses cours."

Un concert performance d’Adrien Lambinet

L’occasion ainsi de rencontrer l’univers pictural de l’artiste. Un style qui se distingue tant par sa pureté que sa simplicité mais qui est nourrie par un très riche cheminement. Un parcours qui fut d’ailleurs récompensé à plusieurs reprises. Jean-Paul Laixhay a notamment reçu trois prix. Celui de l’Urbanisme à Liège en 1996, le prix Jos Albert de l’Académie royale de Belgique en 2011, et celui de la Création à Liège en 2020. De l’architecture à la peinture, de l’aménagement d’intérieur aux installations en extérieur, du dessin à la gravure ou autres techniques de reproduction, Jean-Paul Laixhay se distingue tant par son éclectisme que par la diversité de sa créativité.

Le point d’orgue de cette exposition aura lieu le dimanche 2 octobre, de 11h à 18 h, avec le vernissage. L’occasion pour le public de rencontrer l’artiste et sa monographie. Et puisque le centre culturel se plaît toujours à créer des ponts entre les secteurs artistiques, il proposera, en guise de conclusion, un concert performance d’Adrien Lambinet, "Chansons pour les arbres" de Garrett List. Et pour les absents, pas de panique, l’exposition se poursuivra jusqu’au 6 novembre tous les vendredis, samedis et dimanches entre 14h et 18 h.

Infos: www.oyou.be