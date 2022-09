Visiter l’église de Grand-Marchin à travers les cinq sens, c’est l’activité originale que proposait le Syndicat d’Initiative "Entre Eaux et Châteaux" dimanche. "On voulait faire découvrir l’église sous un aspect un peu inhabituel. On s’est dit que cela pouvait susciter la curiosité des gens", explique Isabelle Op’t Roodt, employée au Syndicat d’Initiative.