Marchin: révisez vos deux roues et essayez un vélo électrique

À Marchin aussi on met un coup de pédale sur la semaine de la mobilité. Les services seniors et égalité des chances de la Commune, le centre sportif local et le Plan de cohésion sociale (PCS) organisent une journée de sensibilisation. « Toute la semaine, nous allons inciter le personnel administratif et les mandataires à se déplacer à vélo, embraye Gaëtane Donjean, échevine de l’Égalité des chances et du PCS. Le point d’orgue de la semaine se déroulera le mercredi 21 septembre où nos services seront présents toute la journée sur le RAVeL (Régissa). Le matin, les actions seront à destination des écoles avec des stands de sensibilisation, des infos sur la mobilité et la distribution de fruits pour promouvoir le commerce local et le circuit court. L’après-midi, les activités seront ouvertes au tout public. » Un vaste programme auquel s’ajoutera également le gérant du 53 Onze by Smol. Objectif ? Réviser vos deux-roues et promouvoir les vélos électriques. Ou comment illustrer parfaitement la thématique de cette année : le vélo dans tous ses états. « On veut soutenir la mobilité et montrer qu’il est possible de se déplacer à vélo dans la région, annonce Éric De Decker. La pratique du vélo électrique commence à s’étendre. Elle permet à beaucoup de monde de redécouvrir le vélo et de faire plus de kilomètres sans se fatiguer lors de sorties. Avec l’augmentation des coûts de l’énergie, c’est aussi une solution économique pour les déplacements du quotidien. Seul bémol en Wallonie, c’est qu’il faudrait par contre étendre le réseau des pistes cyclables. Toute la semaine, nous ferons également des conditions dans nos magasins pour promouvoir l’utilisation de l’électrique. » Largement plébiscité pendant la crise sanitaire, le vélo est de plus en plus utilisé dans les déplacements quotidiens. Et pour ceux que les reliefs vallonnés rebutent, le vélo électrique en viendra à bout. Vous n’avez donc plus aucune excuse pour ne pas l’essayer… Et l’adopter. C.Vi.