Réhabiliter le pont de Vaux pour faire vivre le patrimoine et l’histoire marchinoise (vidéo)

Un projet citoyen ouvert à tous

Végétations intempestives autour, effritement et pierres enfouies sous plusieurs centimètres de terre, le pont fait peine à voir pour le moment. "Les parapets sont en mauvais état depuis un moment mais, aujourd’hui, c’est la structure elle-même de la voûte qui est en danger d’où l’urgence, ajoute le Marchinois. Nous avons fait appel à un tailleur de pierre qui nous a donné son avis et la marche à suivre. Il va pouvoir coordonner les travaux et voir ce qui est réalisable ou pas. Pour la fin du chantier, il faudra probablement attendre octobre 2023."

Pour remplir l’objectif, Marchin Entreprend a reçu un subside de 5000 € de la Fondation Roi Baudouin. Une somme qui leur permettra de réhabiliter complètement le lieu. "Pour le moment, nous sommes en phase de débroussaillage pour avoir d’abord une vue d’ensemble et voir ce qu’il reste à faire. On pourra ainsi plus facilement établir un planning. Notre objectif est de faire de ce chantier un projet citoyen, annonce Damien Devillers. Par la suite, nous souhaitons faire intervenir les Marchinois et Marchinoises qui veulent également nous aider à mettre un coup de pelle."

Un chantier de longue haleine qui permet ainsi de faire collaborer les forces vives de la commune. Entrepreneurs, indépendants, citoyens, Commune, Agence de Développement Local, tous mettent leur pierre à l’édifice. "Je suis là aujourd’hui avec ma casquette de Marchinois mais aussi avec celle de l’ASBL Devenirs puisque nous faisons partir du collectif Marchin Entreprend, sourit Albert Deliège. C’est un projet qui fait sens pour nous mais aussi pour tous les habitants et c’est une démarche rassembleuse." Et peut-être qu’un jour on y dansera sur le pont de Vaux, qui sait?