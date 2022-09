On va rénover de fond en comble le bâtiment du centre culturel Oyou

64 infrastructures culturelles ont donc été choisies après appel à projet. Elles devaient rendre un dossier présentant des travaux de rénovation globale permettant une économie d’énergie primaire d’au moins 30% ou bien des travaux ponctuels d’économie d’énergie. 27 dossiers de travaux ponctuels et 37 de rénovation globale ont été sélectionnés. Les bâtiments ne devaient pas appartenir à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Son intervention permettra de couvrir 70% du coût des travaux économiseurs d’énergie et 40% du coût des autres travaux et frais. Cet automne, un deuxième volet sera lancé pour 17 millions d’euros et il concernera, lui, des bâtiments culturels qui appartiennent à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un centre culturel complètement revu

Le centre culturel de Marchin, Oyou, est concerné par cette mesure. "On a l’accord de principe de la ministre, c’est la première étape, note Cécile Hue, de l’ADL, qui a monté le dossier. Marchin va ensuite présenter un avant-projet de rénovation et il y aura validation, ou pas." L’intérêt de cette opération? La Région wallonne propose aux Communes une aide d’ingénieurs pour analyser les bâtiments en termes d’énergie. Un encadrement intéressant pour elles. De plus, les travaux sont priorisés. Ce qu’on va faire dans le bâtiment culturel de Grand-Marchin? "On va isoler la toiture, on va remplacer les châssis en bois et les portes, on va aussi remplacer les fenêtres de toit et les velux", poursuit Cécile Hue. Le chantier prévoira aussi l’installation d’une ventilation double flux avec capteurs de CO2 et récupérateur de chaleur. "On va aussi passer au Led pour tous les luminaires du bâtiment." Le système de chauffage sera remplacé. Au départ par une chaudière à pellets mais vu le coût qui augmente, l’option pourrait être revue avec l’auteur de projet. "On étudiera ce qui sera le plus rentable." Le bâtiment du centre culturel sera aussi équipé de panneaux photovoltaïques. Enfin, Marchin mettra en place une comptabilité énergétique afin de gérer les consommations.