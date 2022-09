Rentrée politique: nos mandataires ont-ils le blues?

Pourquoi avoir lancé cette commission? Nos mandataires ont-ils le blues?

C’est la commission des Pouvoirs locaux et elle est présidée par Philippe Courard (PS). Nous avons récemment eu un débat pour discuter du cas de certains mandataires qui raccroche de façon inopinée et imprévue. Le bourgmestre de Dinant a par exemple mis fin à son mandat car il n’en pouvait plus des insultes sur les réseaux. L’Union des Villes et Communes est donc venue expliquer que la situation devenait compliquée. D’une part, pour attirer de nouveaux mandataires et, d’autre part, pour les garder dans leurs fonctions. C’est un métier de passion mais c’est un sacerdoce et il faut avoir les épaules pour assumer.

Quelles seront les pistes de réflexion pour rendre la fonctionplus attractive?

Il faudra réfléchir à la rendre plus agréable. Je ne pense pas au côté financier. La fonction a été revalorisée en 2000 et c’est même un défaut car on sent qu’il y a des gens qui sont là pour ça plus que pour le projet politique. Il faut pour moi travailler sur la disponibilité. Aujourd’hui, les mandataires locaux ne sont plus dans la simple gestion. Il faut pouvoir tout faire, toucher à tout. Le mandataire doit avoir son projet politique et c’est au personnel de le mettre en action. Et ce n’est pas non plus au politique de reprendre les tâches du personnel. Concrètement, pour amoindrir cette charge de travail, on pourrait partir vers la fusion de certains services entre différentes communes, par des projets en supracommunalité ou par la mutualisation des ressources. On pourrait être plus efficace ensemble.

Avez-vous, vous-même, déjà été confronté à une situation difficile à supporter?

Je suis un passionné. Je sais pourquoi je suis mandataire. Je le fais par envie. J’ai appris à passer outre les attaques personnelles. C’est vrai que quand je vois certains commentaires, sur les réseaux surtout, c’est difficile parfois à encaisser et ça ne se justifie pas toujours. On n’enlève jamais sa casquette de mandataire. On ne se déconnecte pas vraiment. Je ne suis pas dans un mandat, je suis dans ma vie. Ce n’est ni une carrière, ni un métier, c’est une passion. Je ne suis jamais complètement en dehors.

Le métier a-t-il évolué?

Énormément. La fonction n’est plus la même et il y a beaucoup plus à gérer. Je ne suis pas né avec internet et les réseaux. Auparavant, quand on voulait s’adresser au bourgmestre, on prenait son plus beau stylo pour écrire une lettre sans attendre qu’il réponde dans la minute. Aujourd’hui, si les citoyens n’ont pas un retour immédiat, ils deviennent fous. Il n’y a plus de filtre non plus. Avant, il y avait une certaine forme de recul et de distance alors qu’aujourd’hui, il n’y a plus de respect de la fonction. Est-ce que c’est dû aux mandataires qui se montrent aussi plus accessibles? On est parmi les gens et c’est très bien mais il n’y a plus de distance. Il y a aussi cette croyance que la Commune est responsable de tout. J’ai l’impression que c’est plus qu’avant. Quand les gens roulent trop vite, c’est de notre faute, alors que le premier responsable, c’est le chauffard qui a le pied lourd sur l’accélérateur.

Arrêterun jour la fonction politique, l’envisagez-vous?

Franchement, je ne sais. J’espère qu’un jour, j’arriverai à raccrocher, m’en libérer. C’est à la fois une passion et en même temps une prison. C’est parfois lourd à porter. On n’est jamais complètement libre. Il faudrait peut-être alors que je déménage, mais je suis incapable de quitter Marchin.