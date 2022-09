Les secrets du château de Vyle-Tharoul et de son chantier à découvrir ce week-end

Acheté en 2017 par la société Cop & Portier, le château, alors en piteux état, est en cours de rénovation pour faire place à 14 appartements répartis sur 3 niveaux situés dans l’édifice principal. Le projet immobilier inclut aussi cinq maisons à la place des anciennes dépendances du château.

Les appartements terminés pour l’été 2023

"Ces maisons seront occupées dès octobre-novembre, précise Laura Cop, administratrice déléguée de la société Cop & Portier. Les appartements seront, eux, terminés à la fin du printemps 2023. Seuls deux n’ont pas encore trouvé acquéreurs. Désormais, c’est un échafaudage qui a remplacé les étançons sur la façade."

Ce week-end, Laura Cop sera l’une des deux guides sur le site. "Grâce à l’urbex, nous pourrons montrer des images d’avant-chantierpour que les visiteurs prennent davantage conscience de ce qui est fait au niveau de la restauration."

L’autre guide, Pierre Vos, membre du cercle royal d’histoire et de foklore de Marchin-Vyle, abordera l’aspect historique du site. Il rappellera notamment qu’au début du XIXe siècle, Vyle était propriété des Francotte-Lamarche à qui on doit la première construction d’une partie actuelle du château vers 1820.

Au fil du temps, le château fera l’objet de nombreuses restaurations et transformations pour devenir un ensemble d’une architecture fantaisiste et hétéroclite, ce qui lui donne un cachet original. À noter encore: il est possible que le château ait été construit à l’emplacement d’une ancienne villa romaine car on a retrouvé dans le parc des pièces de monnaie et des poteries datant de cette époque "Même s’il n’y a jamais eu de fouilles", nuance Pierre Vos. Vous êtes impatient de connaître la suite? Rendez-vous dans le Condroz ce week-end.

Circuit guidé en car du SI Entre Eaux et Châteaux ces samedi et dimanche à 9h et 14h (PAF: 5 €), rendez-vous à la Vallée du Hoyoux 6b. Réservations obligatoires au 085/ 41.29.69.