Dès lundi, les postiers de Marchin, Clavier et Nandrin investissent le centre de distribution de Tinlot: «Nous risquons de perdre l’esprit de famille»

Bref, au premier regard, c’est un jour comme un autre pour la dizaine de postiers qui distribuent le courrier sur les entités de Marchin et Modave. Sauf que c’est le dernier pour l’équipe qui va rejoindre le nouveau centre de distribution sur le zoning industriel de Tinlot.

Sorti de terre en un an et demi, l’énorme bâtiment de 3720 m2, érigé sur une parcelle de 18000 m2, va en effet prendre les allures d’une fourmilière dès lundi. Et si la direction de bpost a cherché à intégrer les remarques des facteurs pour faciliter leurs tâches, lors de visites préparatoires in situ, ce déménagement ne passe pas comme une lettre à la poste.

«Finis les hamburgers du vendredi et les cookies»

"Après toutes ces années, je suis émue de quitter Marchin, on y avait nos habitudes, comme celle d’aller manger un hamburger lors du marché du vendredi sur la place de Belle-Maison,glisse Dominique.Pourtant, je ne suis pas la plus à plaindre, puisque j’habite à… Fraiture. J’envisage d’ailleurs d’aller travailler à vélo.Question mobilité, j’ai bien plus de chance que mon collègue Michaël."Celui-ci acquiese."J’habite dans la rue Joseph Wauters et je venais à pied,dit-il.À cause de ce déménagement, j’ai dû racheter une voiture. Ce ne sont toutefois pas les quinze kilomètres de trajet qui m’ennuient, j’ai déjà travaillé à Bruxelles…"

Mais quelle est la crainte des facteurs marchinois, alors?"En intégrant une grosse structure, nous allons perdre en convivialité,estime Dominique.Regardez, ce jeudi encore, j’avais préparé des speculoos et des cookies pour le petit-déjeuner de mes collègues.À Tinlot, ça ne sera pas possible."Car dès ce lundi, les facteurs de Clavier et Nandrin partiront eux aussi en tournée (22 services) depuis le nouveau centre de distribution.

En cette fin de semaine, le calme régnait aux abords du nouveau centre de distribution sur le zoning de Tinlot. Ça sera beaucoup plus animé ce lundi. ©EDA-P.A.

Tous seront rejoints, le 19 septembre, par les facteurs de Neupré et Hamoir (17 services au total). En tout, ce sont quelque 60 personnes qui travailleront dans le centre.

"Même si je connais la plupart des facteurs claviérois, l’esprit de famille que nous cultivions à Marchin, risque de se perdre", ajoute encore Dominique, avant d’exhiber quelques souvenirs personnels qu’elle emmènera sur son nouveau lieu de travail. Comme ce dessin d’enfant reçu lors d’une tournée pendant le confinement."De toute façon, on n’a pas le choix, il faut y aller", conclut la factrice qui ouvrira dès lundi le dernier volet de sa carrière professionnelle."Ah non, pas lundi,corrige-t-elle.Je pars une semaine en vacances dans la baie de Somme. Des congés prévus depuis décembre dernier. Je passerai quand même un petit coup de fil à Eddy pour voir si tout se déroule bien."Et pour une fois, c’est elle qui devrait le taquiner!