La fête de Grand-Marchin: retour à la normale

Laissons tomber les masques, les QR code et gels hydroalcooliques, la fête de Grand-Marchin signe son grand retour à la normale du 2 au 5 septembre. Plus qu’une tradition, elle reprendra ses droits et sous sa forme habituelle."On avait tout annulé en 2020 et l’année dernière nous étions toujours tenus par les protocoles et règles sanitaires. Cette année, plus aucune restriction ne nous empêchera de faire la fête,se réjouit Stephen Denée membre organisateur du comité des fêtes de Grand-Marchin.On sent que les gens sont contents de pouvoir se retrouver comme avant." Après l’ère Covid, la mobilisation de bénévoles aura donné du fil à retordre à certaines organisations. Mais à Marchin, tout va bien."Nous n’avons pas eu trop de difficultés pour retrouver des personnes pour nous aider,confie l’organisateur.En 2021, le public était présent donc on espère accueillir encore plus de Marchinois cette année. On veut surtout axer cet événement sur la convivialité."Et donner à cet événement une dimension écoresponsable avec l’achat de 1000 gobelets réutilisables.