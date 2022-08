Ereff’stival: carton plein pour cette première partition

Avec 450 entrées, le premier festival du genre à Marchin a su trouver son public. L’Ereff’stival, organisé par l’ASBL Solid’Art’Note, a fait débarquer la musique pour tous les âges et tous les goûts dans la mythique côte d’Ereffe."On a dépassé tous nos espoirs,confie Michel Yerna, président de l’ASBL organisatrice.On a même dû retourner deux fois chez le brasseur car on était à court de marchandises. J’ai l’impression que les gens étaient en attente de ce genre de rendez-vous. Ce sont beaucoup de participants originaires de la région et qui viennent en famille. C’était notre public cible."