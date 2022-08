Marchin : C’est la première rentrée des classes pour Margaux Oyaert

+ A LIRE : FALLAIS| 37 ans de carrière pour Betsy: évolution du métier mais passion inchangée

Le métier d’institutrice, ça n’a pas été directement une évidence pour Margaux, originaire de Durbuy."Au départ, je ne savais pas vraiment quoi faire. J’hésitais entre l’enseignement et le commerce. Puis, avant mes études, j’ai été animatrice dans un mouvement de jeunesse et j’ai découvert que j’aimais travailler avec les enfants."

«J’ai peur de ne pas être à la hauteur»

Début juillet, la jeune femme a donc décroché une place à l’école Saint-Joseph, de Vyle-Tharoul, pour un remplacement dans le cadre d’un congé de maternité. Elle s’occupera de la classe de 3eprimaire qui regroupe 23 élèves. Une classe bien fournie, mais elle a pu compter sur ses collègues pour se préparer."Elles ont été très présentes pour m’épauler. Et l’institutrice que je remplace m’a fait un dossier récapitulatif en m’indiquant notamment la matière qu’elle aimerait que je découvre avec les enfants. Pour une première rentrée, j’ai vraiment eu de la chance."

"Les enfants vont vouloir me tester"

Aujourd’hui, la jeune institutrice n’a qu’une peur: ne pas être à la hauteur."Je pense que c’est un peu la même chose pour tout le monde quand on débute. J’ai peur de me sentir un peu perdue. Puis, je sais que les enfants vont vouloir me tester. Donc il va falloir que je gère à ce niveau-là. Mais j’espère surtout être à la hauteur de leur apprentissage et répondre à leurs besoins."Si elle en est seulement aux prémices de sa carrière, Margaux espère qu’elle marquera les esprits de ses élèves"en bien, bien sûr,sourit-elle,J’espère leur transmettre le bagage nécessaire et suffisant pour la suite. Je n’aurais pas envie de partir avec un sentiment d’échec à la fin de ma carrière."