La yourte de l’école de La Vallée, à Marchin, bientôt inaugurée

Elle devait être opérationnelle pour la rentrée des classes mais la yourte de l’école de La Vallée, à Marchin, sera inaugurée d’ici quelques semaines. Un chantier participatif mené par l’implantation communale et l’ASBL Devenirs qui est à la manœuvre. »Nous éprouvons quelques difficultés car il y a des ruptures de stock pour les matériaux manquants,regrette Albert Deliège, directeur de l’ASBL marchinoise.On connaît malheureusement un peu tous le même problème. C’est un chantier que nous avons voulu participatif et qui est presque terminé grâce à l’aide des parents, des enseignants et de tous les Marchinois qui ont mis la main à la pâte. On a aussi impliqué les élèves en demandant aux plus grands de présenter le projet aux plus jeunes. »D’un diamètre de huit mètres, la yourte a été construite avec des matériaux durables, naturels et écoresponsables.