Une première édition de l’Ereff’stival à Marchin:un voyage musical pour tous les âges

Une des forces de cette première édition de l’Ereff’stival, ce sera aussi de mettre l’accent sur l’aspect famille. Des sessions d’éveil musical seront proposées toutes les heures."Ce sera une belle occasion de donner envie d’écouter de la musique live et de faire découvrir différents styles musicaux aux plus jeunes,reprend Michel Yerna.On veut pouvoir toucher tout le monde. Donner envie de découvrir et partager nos valeurs familiales et conviviales, dans un but d’éducation permanente de développement personnel et de solidarité."Et toujours dans cette dynamique, la journée sera accessible gratuitement."Les groupes viennent tous à titre gratuit également. Ils joueront au chapeau, ce qui correspond bien aux valeurs qu’on défend afin de rendre accessible la culture", conclut le président. Plus aucune raison de ne pas se rendre dans la mythique côte d’Ereffe donc.

Infos sur la page Facebook de l’événement: Ereff’Stival