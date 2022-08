À 7 ans, Justin est vice-champion de caisse à savon

Une caisse à savon faite maison

C’est d’ailleurs dans un véhicule fait maison par le père de Julien que Justin concoure."En soi, une caisse à savon, c’est plutôt simple à confectionner. Il faut un châssis, des roues, une direction, des freins, des suspensions, des éléments de sécurité, un siège. Après, le tout doit tout de même être conforme aux exigences du règlement."

Pour le reste, c’est la gravité qui se charge de faire avancer la machine. Et cela peut parfois aller très vite. " J’ai déjà atteint près de 100 km/h. Et Justin a déjà été jusqu’à 72 km/h."

Une bonne préparation

Alors, forcément, une course de caisses à savon, ça demande une certaine préparation."On commence par d’abord réaliser le tracé à pied afin de repérer les endroits où tourner, où freiner... Après, c’est une question de pilotage. Et avec les années, on acquiert plus de confiance en soi et on connaît de mieux en mieux le véhicule."

Comme tous les sports, la caisse à savon présente évidemment certains risques."J’ai d’ailleurs déjà eu un accident qui m’a amené à l’hôpital", précise Julien. Le papa a donc forcément une petite boule au ventre de voir son fils entamer une course."Mais je sais que ce n’est pas une tête brûlée. Il ne prend pas de risques. Il roule bien au milieu de la piste pour être sûr de ne rien toucher. Et il écoute très bien les conseils qu’on lui donne."

Justin compte bien, en tout cas, suivre les traces de son papa et de son grand-père en remportant quelques coupes. Il participe d’ailleurs au championnat de Belgique qui n’est pas encore terminé."Mais il est déjà en tête du classement dans sa catégorie."