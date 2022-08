Oyou engage un coordinateur de projets

L’équipe s’agrandit pour Oyou (anciennement centre culturel de Marchin). Actuellement composée de sept personnes, la structure est à la recherche d’une huitièmepersonne pour s’occuper des projets menés sur les communes de Clavier, Marchin et Modave."Un an après la fusion et avoir étendu notre territoire, nous avons ciblé un peu les différents profils de l’équipe et regardé ce qui nous manquait,explique Christophe Danthinne, le directeur.On engage donc un coordinateur qui puisse prendre en charge le volet organisationnel des différentes actions. Dans l’idéal, on souhaite une personne qui puisse être organisée, rigoureuse méthodique mais aussi créative et polyvalente. Il y a énormément d’interactions avec nos publics, les associations, les habitants et les autorités publiques et communales. C’est toujours un plus d’avoir quelqu’un qui a déjà une connaissance du terrain et qui comprend les enjeux."