Fédérer grâce à Marchin Entreprend

À Marchin, la dynamique entrepreneuriale se fédère autour de Marchin Entreprend. Un collectif créé en 2013 sous l’impulsion de l’ADL et qui a pour objectifs de permettre aux différents acteurs économiques locaux de mieux se connaître, d’échanger leurs idées et expériences, de développer de nouveaux partenariats, mais également d’accroître la visibilité des activités de chacun."Il a fallu qu’on trouve la bonne route à suivre mais aujourd’hui on s’aperçoit que c’est un projet qu’on a fort bien réussi et qui est sur les rails depuis quelques années,assure Bernard Sépulchre.L’idée n’est pas que ce soit la Commune qui soit porteuse des actions menées mais bien les entrepreneurs de tous les secteurs. De celui de l’agriculture à l’économique en passant par le secteur associatif, celui de la construction ou des soins de santé."