Dernière étape pour Marchin Sport: le parking

Le parking passera donc de 48 places à 72. Un bel aboutissement pour la Commune et un projet qui satisfait également le groupe Écolo."Je pense que ce parking sera le bienvenu, confie Frédéric Devillers, conseiller communal de l’opposition.La rue Émile Vandervelde sera prochainement refaite avec de nouveaux trottoirs et une piste cyclable donc elle sera plus étroite et par conséquent il sera plus difficile de s’y garer. Proposer aux Marchinois de places supplémentaires c’est donc évidemment une idée qu’on soutient."L’aménagement des abords et les finitions des emplacements sont donc prévus et devraient donc se concrétiser dans le courant de cette année.