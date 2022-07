Bientôt 100 ans de café «Chez Ruelle»

Le 6 octobre 1923 marquera le 100eanniversaire d’une véritable institution à Marchin: le café "Chez Ruelle", sur la place Belle-Maison. "J’ai encore l’acte d’acquisition du bâtiment par mes grands-parents Émile et Julia qui en ont fait un café, confie Jean-Pol Ruelle, qui en est devenu le patron en 2000 au décès de sa maman. On venait de fêter ses 50ans de cafetière… Quand ma grand-mère est devenue impotente en 1949, elle a demandé à sa belle-fille de faire tourner l’affaire." Et on peut écrire qu’elle a fait le job malgré la concurrence de l’époque avec 17lieux où on servait à boire de la place Belle-Maison jusque chez Delloye dans la vallée. Laure Ruelle ("maman Laure" ou "Laurette" pour sa clientèle) a tenu le café pendant que Robert, son époux, accomplissait son dur labeur de fermier. Le petit Jean-Pol verra le jour en 1960 et, comme sa sœur Anne-Marie, il participera très vite à la vie du café familial. "À 4ans, mes parents m’ont vu remonter un casier de bières Stella de la cave, marche par marche.J’ai toujours donné un coup de main, même quand je travaillais comme éducateur à l’athénée royal de Marchin. Depuis 2000, je gère le café en étant relayé par ma sœur quand je suis absent." Et les deux veillent à conserver l’esprit voulu par les deux générations précédentes en plus des pavés, des banquettes de tram, du bar, des étagères à verres et des pieds de table tous d’époque. "Ici, c’est avant tout le respect mutuel. On se dit bonjour en entrant.Il arrive lors de festivités sur la place que des gens viennent aux toilettes.Ils peuvent y lire: “Ici pour faire pipi, bonjour, au revoir et merci, c’est gratuit! Sinon c’est 30 cents.” Et il faut de la tenue aussi. On ne rentre pas torse nu et on se tient bien.Maman n’hésitait pas à refuser de servir un client un peu trop alcoolisé en lui disant qu’il avait assez bu pour sa soirée."