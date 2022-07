Le trapèze volant: une expérience inédite

Chloé Motello est la maman de trois enfants dont deux sont inscrits à l’école de cirque. L’univers circassien, elle connaît pour l’avoir pratiqué. "J’ai suivi des cours durant toute ma jeunesse à Bruxelles. C’est une expérience assez rare et unique en Belgique donc c’était pour moi l’occasion de tester. Il y a forcément un peu d’appréhension surtout après 15 ans sans avoir pratiqué mais ça revient vite, sourit la maman de 36ans. Le moment où on lâche prise et où on s’envole est très satisfaisant. Les sensations reviennent." Sur la plateforme à plusieurs mètres de hauteurs, personne ne se dégonfle et chacun y va à son rythme. Du plus débutant aux élèves circassiens déjà plus habitués, le public n’a pas manqué à l’appel et la proposition de l’école marchinoise affiche complet. Carine Gauthier, 46ans, provient quant à elle de Louvain-la-Neuve. Elle est venue se perfectionner à la discipline après l’avoir découverte lors de vacances au Club Med. "Je pratique chaque année une fois par an durant l’été. C’est pour moi l’occasion de poursuivre sur ma lancée même si la structure n’est pas la même. J’ai toujours aimé l’adrénaline dans le sport. Quand on est au-dessus de la plateforme, on a forcément toujours l’appréhension du vide et puis une fois qu’on part, il faut penser à tous les aspects techniques." Depuis la terre ferme, on ne peut qu’admirer ce sport qui nécessite tonicité, souplesse, coordination et minutie. Véronique Swennen encourage ses élèves et prodigue quelques conseils. Pourtant, la directrice n’a pas (encore) osé se jeter dans le vide malgré les sollicitations. Mais nul doute que le saut dans le vide sera pour bientôt… avec un verre de rosé pour l’y encourager. Circus Marcel propose l’animation jusqu’à vendredi.