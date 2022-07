Fête de la ruralité à Vyle: un retour réussi et une thématique qui a séduit

Des animaux et des hommes

Des animations qui se caractérisent surtout par une volonté d’être accessible pour tous, du marché artisanal aux concours de jument de trait, de l’atelier poterie au château gonflable, du spectacle de marionnette au concert de fanfare, de la découverte des animaux de la ferme aux balades à dos de poneys ou d’ânes, il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges. Le secret de la réussite? "On voit que les gens sont toujours très attachés aux valeurs rurales et à leur campagne. Depuis que notre monde se mondialise, on sent qu’il y a cette envie de se rapprocher des villages, analyse Paul Normand. Finalement, dans la référence des citoyens, ça reste un repère, un point d’attache. Ils ont besoin de se retrouver dans cette ruralité, dans ces lieux où il n’y a pas d’anonymat, où tout le monde se connaît et s’entraide."

Portés par la volonté de faire connaître le monde rural, la vie d’autrefois et ses métiers, les organisateurs avaient donné la thématique "Des animaux et des hommes" pour cette 11eédition. "C’est toujours un concept qui fonctionne avec tous les âges. Pour les petits comme les grands, ça reste impressionnant de voir comment la vie était à l’époque. Cette année, l’animalerie était mise à l’honneur. On met ainsi en valeur les premières étapes de la domestication et de l’élevage mais on confronte également l’homme à l’animal grâce notamment à la présence de la ferme pédagogique La Grange Vadrouille. On a toujours la volonté de sensibiliser et d’ouvrir la discussion."