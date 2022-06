Fête de la ruralité à Marchin: des animaux et des hommes

La tradition fait son retour à Vyle-Tharoul. Ce dimanche 3 juillet, on fêtera la ruralité sur le terrain de football. Après deux ans d’absence, la faute au Covid, ce sera au tour de la fête de la ruralité de reprendre sa place au calendrier des Marchinois. On ne change pas un concept qui gagne avec quelques nouveautés au passage. "Pour cette 11eédition, nous avons misé sur les animaux et les hommes pour la thématique, annonce Stéphanie Bayers, échevine vyloise et membre de l’organisation. Le Préhistomuséum de Flémalle sera présent pour présenter une exposition sur toute cette dimension mais aussi des activités et des animations pour les plus jeunes. La ferme pédagogique “La grange vadrouille” sera également présente avec plusieurs animaux et nous proposerons aux visiteurs un tour en calèche avec des chevaux de trait. C’est une nouveauté par rapport aux années précédentes." Les animaux seront ainsi mis à l’honneur tout au long de la journée. L’occasion ainsi de décloisonner le monde de l’agriculture et de l’élevage durant la fête villageoise dont l’objectif est de faire (re)découvrir et célébrer les richesses de la vie à la campagne. "Nous aurons bien évidemment le marché artisanal qui séduit chaque année. Nous affichons complet avec les exposants. Il y aura des métiers de bouche mais aussi des créateurs et des artisans, un atelier de réparation vélo ou encore un atelier de recyclage, énumère Stéphanie Bayers. Je pense que le succès sera au rendez-vous car c’est un moment que beaucoup attendent. Notre objectif est de rendre cet événement accessible à tous. C’est une manifestation gratuite où chacun pourra trouver son bonheur."