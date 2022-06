Augmentation du coût de l’énergie: Marchin subit

Les esprits se sont échauffés en début de conseil communal, lundi soir à Marchin. Au menu du jour, des modifications budgétaires qui ne sont pas passées pour le groupe Écolo. "Nous avons ajouté une enveloppe globale de 350000€ au budget 2022 pour faire face à l’augmentation des prix de l’énergie" , embraye Gaëtane Donjean, échevine des Finances, en début de séance. La guerre en Ukraine aura eu comme conséquence de faire tripler les factures de mazout et d’électricité. Une problématique que Lorédana Tesoro, conseillère du côté des Verts, comprend bien mais elle annonce d’emblée vouloir s’abstenir sur le point. "L’augmentation des coûts touche tout le monde mais on vous reproche un manque d’anticipation et de maîtrise. On vous demande depuis longtemps un état des lieux sur la consommation énergétique des bâtiments. Votre vision est segmentée, trop “court-termiste”. On sait depuis longtemps que les prix vont flamber, c’était prévisible. Cela ne veut pas dire que Marchin ne fait rien mais on vous dit que ce n’est pas suffisant." Une intervention qui n’aura, pour le coup, pas manqué de mettre de l’électricité dans l’air. "La préoccupation écologique a toujours été importante pour nous et pas seulement depuis ces dernières semaines, reprend Gaëtane Donjean. Nous rentrons toujours des appels à projets qui cadrent avec la diminution des consommations énergétiques. Par exemple, les nouveaux logements sociaux ont été pensés dans ce sens avec des panneaux photovoltaïques. On ne sait pas toujours devancer les choses."