Une journée pour mettre à l’honneur les (nouveaux) Marchinois

Depuis plusieurs années, la Journée des Marchinois est devenue un rendez-vous incontournable pour bon nombre d’habitants de la commune. L’occasion pour les autorités de mettre à l’honneur toute une série de personnes mais aussi de renouer le contact avec les citoyens après deux années de Covid. "Cette journée veut, dans la tradition, valoriser le travail, l’engagement et les prouesses des Marchinoises et Marchinois pour des raisons diverses et variées, débute Adrien Carlozzi, le bourgmestre. Dans le même temps, c’est aussi l’occasion pour nous de vous présenter la nouvelle équipe du collège communal qui a été remaniée ces derniers mois." L’idée de rassembler, en un seul jour, le goûter des aînés, les primes de naissance, l’accueil des nouveaux habitants et le bal du bourgmestre a fait mouche une fois encore avec quelques nouveautés à noter. Pour cette 5eédition, la Commune avait décidé de mettre à l’honneur les héros du quotidien en plus des mérites sportifs et culturels. "On a vécu des crises très importantes ces deux dernières années avec le Covid et la guerre en Ukraine notamment, débute l’échevine Gaëtane Donjean. Nous avons donc voulu marquer le coup avec une nouvelle catégorie de récompense qui met à l’honneur des personnes qui ont aidé les services communaux dans le cadre de la crise sanitaire. Nous voulions mettre en avant l’élan solidaire."