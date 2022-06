Des nouveautés à découvrir lors de la journée des Marchinois

Après les mois de diète événementielle liée à la crise sanitaire, la vie reprend son cours. La Commune de Marchin remet le couvert avec la 5eédition de la "Journée des Marchinois" ce samedi 25 juin. Pour Adrien Carlozzi, ce sera sa première en tant que bourgmestre. "Comme pour les années précédentes on célébrera les nouveau-nés et les couples jubilaires. L’après-midi, nous aurons également l’occasion de mettre à l’honneur nos mérites sportifs et culturels ainsi que nos héros du quotidien dans le hall omnisports, détaille-t-il. La soirée se poursuivra par le quiz de Vivre à Marchin et le traditionnel bal du mayeur dès 21h." À ce programme déjà bien chargé viennent s’ajouter plusieurs autres nouveautés. "Les éditions précédentes, nous organisions seulement diverses activités sur l’après-midi mais cette année nous avons voulu étoffer un peu notre offre avec une matinée dédiée aux familles. Il y aura ainsi des animations et des activités destinées au secteur de la petite enfance. On a aussi essayé de disséminer les activités tout autour de la place de Belle-Maison pour faire davantage connaître nos services."