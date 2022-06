70 ans d’amour et ils s’aiment toujours

Jules, bobineur-électricien, a eu une longue carrière qu’il a terminée chez Delloye-Mathieu en tant que brigadier et responsable du personnel. Marie-Thérèse a été cuisinière. Elle a travaillé notamment au Château d’Oteppe chez la comtesse d’Oultremont. Elle a été aussi cuisinière à l’athénée Prince Baudoin pendant de longues années.

Pour le bourgmestre Adrien Carlozzi, la cérémonie était particulière. "Je célèbre aujourd’hui mon premier anniversaire de mariage et je commence par des noces de platine. C’est assez exceptionnel et émouvant. On ressent l’affection et la complicité chez ce couple, c’est un beau message." Pendant la cérémonie, quelques traits de caractères des jubilés ont été évoqués, tout comme quelques anecdotes. "Jules, “l’homme a la caméra”, a toujours aimé filmer les fêtes de famille. Il est passé du super 8 aux dernières technologies. Il se débrouille bien aussi avec l’informatique." Le Marchinois est présenté comme étant une personne gentille qui ne dit jamais non. "Maintenant parfois je le dis", sourit-il. Marie-Thérèse a toujours aimé cuisiner pour sa famille, elle qui est "extravertie, rigolote, entière et franche" .

Le bourgmestre a rappelé que pour les noces d’or du couple, Marie-Thérèse "s’était présentée en mamy loubard vêtue de cuir". Elle aime aussi les comédies amoureuses et ses chanteurs préféré sont Charles Aznavour et Dalida.

À chaque anniversaire de mariage à Marchin, des membres du conseil communal des aînés sont présents. Philippe Darcy a ainsi interprété la chanson de Tino Rossi "50 ans d’amour", devenue pour l’occasion "70 ans d’amour" et "Que serais-je sans toi" de Jean Ferrat.