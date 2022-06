Les entrepreneurs, réunis autour de la réfection d’un petit pont

Et c’est d’ailleurs à l’initiative de l’ADL et de l’administration communale que le collectif marchinois a répondu à l’appel lancé par la Fondation Roi Baudouin. Soutenue par la Région wallonne, la Fondation a ainsi lancé un appel à projet à destination des villages victimes des inondations. Le vœu de la Fondation étant de soutenir des initiatives privées en lien avec les inondations de juillet dernier.

Et sur l’arrondissement de Huy-Waremme, un projet a été retenu.Celui du collectif marchinois qui décroche un coup de pouce financier de 5000€. Le projet tel que présenté porte sur la réfection d’ouvrages d’eau à Marchin, endommagés par les inondations, mais aussi la remise en état d’un chemin agricole et la rénovation des vannes de trop-plein d’un étang situé au cœur du village, celui-ci faisant office de bassin d’orage. Et ces vannes n’ont pas fonctionné lors des inondations. Le pont? "Il s’agit d’un vieux pont , explique Quentin Libert. Il existe depuis des siècles, il est situé après un petit chemin entre Molu et Vaux. Le pont est à moitié écroulé mais on saurait encore le refaire. En fait, on veut sauver le patrimoine.On compte faire une Journée de l’entrepreneur à cet endroit-là. Tout le monde pourra ainsi mettre la main à la pâte."