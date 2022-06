Marchin: une nouvelle aire de pique-nique sur le RAVeL, à Vyle-Tharoul

Vyle-Tharoul était le dernier arrêt pour l’aménagement de la ligne 126 du RAVeL entre Huy et Havelange. Un projet mené par le Syndicat d’Initiative "Entre Eaux et Châteaux" afin d’embellir l’ancienne ligne de chemin fer. "On voulait égayer le parcours qui est emprunté par de nombreux promeneurs et touristes, explique Wendy Terwagne, la responsable. On se rendait compte qu’il n’y avait pas vraiment d’endroits dédiés à la détente et au moment de pause pour profiter. Il y a cinq ans, nous avons donc décidé de repenser un peu le chemin et nous avons ainsi décidéd’installer trois aires de pique-nique et de détente. Une à Régissa, une à Clavier et la dernière ici à Vyle-Tharoul. Il y a donc à chaque fois des tables et des bancs mais aussi un coin pour les barbecues." Une idée qui devrait plaire à de nombreux amateurs en cette période estivale. Après cinq longues années dans les cartons, le projet en est presque à son aboutissement.