Première belge: Latitude 50 et l’EMAP s’associent pour ouvrir une section cirque

Si c’est en 2013 que les discussions ont été amorcées entre Latitude 50 et l’École supérieure des arts du cirque (ESAC), il aura fallu attendre trois années pour que la Fédération Wallonie-Bruxelles ajoute à son programme scolaire une section arts du cirque. Avant ça, le programme n’existait pas en Belgique. Pas dans le secondaire en tout cas. Mais alors, que s’est-il passé entre-temps? "En 2017, l’IPES de Huy ouvre ses inscriptions pour les jeunes qui souhaiteraient suivre un cursus circassien dès la 3eannée secondaire. Malheureusement, faute d’avoir suffisamment d’inscriptions, le projet ne se lance pas" , explique Olivier Minet. Nouvelles tentatives les deux années suivantes, qui se soldent par un manque d’amateurs. "En 2021, l’École des métiers et des arts de la Province de Namur (EMAP) propose elle aussi la formation. Évidemment, la crise sanitaire n’a rien arrangé et nous avons dû faire face au même constat.Nous avons donc décidé de nous associer pour coupler nos efforts et limiter le nombre d’options cirque sur notre territoire. L’IPES de Huy s’est retirée du projet et nous relançons donc une nouvelle dynamique avec Namur. L’EMAP avait comme avantage d’avoir déjà un professeur titulaire pour l’option, à savoir Didier Oriol, formé à l’École supérieure des arts du cirque."

Soutenu également par la Fédération des écoles de cirque amateur en FWB (Fédécirque) et l’ESAC, c’est donc un projet multipartenarial qui se profile aujourd’hui, renforcé par ses expériences non concluantes qui ont permis de faire évoluer l’idée et faire en sorte que le rêve se concrétise: élargir le secteur en Belgique. Pour Latitude50, c’est une nouvelle corde à son arc mais c’est aussi l’occasion d’accroître les objectifs. "La pédagogie n’est pas notre premiercréneau mais c’est un projet qui a du sens. L’enjeu pour nous est de participer à la formation de ces futurs artistes qui pourront par la suite passer par nos murs, étaye le directeur. À côté de ça, nous allons collaborer très étroitement ensemble. Les élèves seront invités à venir assister à nos représentations, à rencontrer les artistes en résidence et pourquoi pas à se produire chez nous pour leur spectacle de fin d’année par exemple."

Ouvrir une 7eannée préparatoire

Concrètement, le programme intégré en technique de transition se composera avec des heures de cirque évidemment, de créativité, d’expressivité rythmique, théâtrale et corporelle, des cours d’anatomie et de physiologie humaine mais aussi l’ensemble des cours généraux.

Les élèves pourront suivre leur apprentissage dès la 3eannée jusqu’en rhéto, voire plus? "L’autre envie est d’ouvrir ensuite sur une 7eannée préparatoire à l’ESAC. Pour le moment, su les 60 élèves que compte l’école, il y a seulement deux, trois ou quatre Belges, s’étonne Olivier Minet. L’institution a une belle réputation sur la scène internationale mais peu de jeunes belges parviennent à réussir l’examen d’entrée car il ne disposait pas d’un bagage circassien suffisamment important. On voit clairement qu’il y a un besoin et un vide à combler au niveau de la formation secondaire." Pour pouvoir démarrer, la section aura besoin de 12inscriptions pour prendre son envol et faire rayonner le secteur circassien belge.

Infos et inscriptions sur le www.emapnamur.be