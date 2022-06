Phase 3 lancée pour le cirque en dur de Latitude 50

70% subsidiés et le reste?

Coût total de l’investissement? 2224040 €. "J’ai vu que 70% seraient donc subsidiés mais les 30 autres pourcents? interroge Rachel Pierret, conseillère communale MR. Je suppose qu’on va devoir mettre la main à la poche?" Une intervention qui n’aura pas manqué de raviver les crispations entre opposition et majorité. "On n’a jamais de subside pour 100% d’un projet quel qu’il soit, rappelle Adrien Carlozzi, bourgmestre marchinois. À ce stade-ci je n’ai pas encore de réponse à donner et je ne sais pas encore qui financera le restant. Lors de la phase 2, c’était le même schéma et la Commune n’est pas intervenue. Ici, on demande un accord de principe pour introduire le dossier de subvention, pas pour financer 30% des travaux."

Dans les rangs de la majorité, Éric Lomba, chef de groupe PS-IC, est prêt à se retrousser les manches "pour aller chercher de quoi financer cette dernière phase. Pour rappel, c’est un projet qui est structurant et porteur pour notre Commune. Il crée de l’emploi et rayonne au-delà de nos frontières marchinoises."