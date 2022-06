Travaux et écoliers devront finalement cohabiter

Les travaux de l’école de La Vallée se poursuivent. Dans le cadre de ce chantier de transformation, il avait été décidé, en février dernier, de lancer un marché pour fournir des pavillons modulaires en attendant que l’école puisse être réhabilitée. « L’idée de départ était de garder les enfants dans leurs classes mais l’architecte nous avait confié que ça n’allait pas être confortable pour eux, rappelle Adrien Carlozzi. On avait donc imaginé acheter des préfabriqués plutôt que de les louer en envisageant de leur donner une autre affectation par la suite. Nous avons reçu les devis et nous sommes à 600 000 €, ce qui nous paraît un peu beaucoup. » La Commune se voit donc contrainte, malgré elle, de faire machine arrière. « J’ai donc revu l’architecte pour discuter et il m’a dit que, vu les prix, il valait mieux laisser les enfants à l’école durant la durée des travaux. Il m’a assuré que tout serait prévu pour faire cohabiter les travaux et les enfants. Ce n’est donc pas une mauvaise nouvelle pour l’école et c’en est une bonne pour les finances communales au vu des difficultés annoncées dans les années à venir », conclut le mayeur.