Comptes en bonimais «le futur ne va pas être joli et les difficultés sont à venir»

Présentés par le directeur financier Pierre-Jean Leblanc lors de la séance du conseil communal, les comptes 2021 de Marchin sont bons. En boni en tout cas. La Commune affiche 3001,39 € au compteur pour cette année et 714805 € de boni cumulé avec les exercices précédents. Si on ajoute à ce montant les provisions, on obtient 1556306,59 €. De quoi voir venir pour les années à venir? "On se porte encore bien en 2021 mais le futur ne va pas être joli et les difficultés sont à venir, intervient Gaëtane Donjean, échevine de Finances. Quatre sauts d’index sont prévus en 2022 et il faudra ajouter à cela l’augmentation des charges d’électricité et de mazout. Nous serons tous dans le cas. On s’en sortira en 2022 car on a un bas de laine mais l’exercice sera plus difficile en 2023." Un constat pessimiste mais réaliste. Chaque denier dépensé aura donc son importance et, en ce qui concerne l’année 2021, la part belle du gâteau a été donnée aux voiries et aux écoles avec, respectivement plus de 1400000 € et 1300000 € octroyés. "Au total, la Commune a investi 4480259 € prévus au budget initial soit un taux de réalisation de 84%" , ajoute le directeur financier en guise de conclusion.