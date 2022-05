Les résidences sortent de terre pour les artistes… et les touristes?

Des résidences pour touristes en été

Un bâtiment de seconde main qui n’aura finalement coûté "que" 30000 ou 40000€, alors que la société avait déboursé 140000€ au moment de la construction de ses bureaux, il y a 15 ans. "Actuellement, nous accueillons 65 compagnies par an, ce qui représente entre 350 et 400personnes. Pour le moment, nous louons un gîte à l’année pour pouvoir loger tout le monde, explique le directeur. Avec les logements du bâtiment de Mouscron et les modules de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous aurons 16 lits en plus des six que nous avons actuellement. Cela va donc nous permettre d’assumer les résidences pour tout le monde et d’accueillir les artistes mais aussi les équipes techniques chez nous."

Et quand il n’y aura pas d’artistes pour occuper les logements? Ils pourraient être mis à la disposition des touristes. Le village de Grand-Marchin deviendrait-il the place to be? "C’est en tout cas une idée qu’on a en tête, confie Olivier Minet. On imagine peut-être un projet touristique dans les périodes plus creuses." Une idée amorcée il y a quelques années déjà avec la roulotte située sur la place de Grand-Marchin.